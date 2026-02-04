Burry’den Bitcoin alarmı: Büyük yatırımcılar zarar yazabilir

2008 Küresel Finans Krizi öncesinde ABD’de konut piyasasına karşı uyarılarıyla ünlenen Michael Burry, Bitcoin'in düşüşünün kendi kendini besleyen bir "ölüm sarmalına" dönüşebileceği uyarısında bulundu.

BloombergHT’nin aktardığı Substack yazısında Burry, ekim ayındaki zirvesinden bu yana yüzde 40 değer kaybeden Bitcoin'in kıymetli metallere benzer bir değer kaybına karşı korunma aracı olarak işlev görmeyi başaramayan, tamamen spekülatif bir varlık olarak ortaya çıktığını savundu.

Burry'e göre, daha fazla kayıp, büyük yatırımcıların bilançolarını hızla zorlayabilir, kripto ekosisteminde satışlara yol açabilir ve yaygın değer kaybına neden olabilir.

Düşüşler, Bitcoin madencilerini iflasa itebilir

Burry, Bitcoin'in yüzde 10 daha düşmesi durumunda, dünyanın en büyük kurumsal kripto hazinesi olan Strategy'nin milyarlarca dolar zarara uğrayacağını belirterek ilave düşüşlerin Bitcoin madencilerini iflasa doğru iteceğini söyledi.

Bu yorumlar, Bitcoin'in salı günü 73 bin doların altına düşerek ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a yeniden gelmesinden yaklaşık bir yıl sonraki en düşük seviyesine gerilemesinin ardından geldi. Analistler, düşüş için azalan girişlerden, bozulan likiditeye ve daha geniş anlamda makro cazibenin kaybına kadar çeşitli açıklamalar yaptı. Birçok kripto para yatırımcısı da token ekonomisine olan ilgisini kaybetti.

“Bitcoin'in düşüşünü yavaşlatacak organik bir neden yok”

"Bitcoin'in düşüşünü yavaşlatacak veya durduracak organik bir kullanım nedeni yok" diye yazan Burry, kripto para birimlerinin kurumsal hazineler ve yeni kripto bağlantılı spot borsa yatırım fonları tarafından benimsenmesinin, fiyatını süresiz olarak yükseltmeye veya dramatik düşüş yaşanması durumunda yıkıcı sonuçları önlemeye yetmediğini söyledi.

Yaklaşık 200 halka açık şirketin Bitcoin sahibi olduğunu belirten Burry, bu durumun talebi genişletmeye yardımcı olsa da hazine varlıklarında kalıcı hiçbir şeyin olmadığını kaydetti.

Burry, hazine varlıklarının piyasa değerine göre değerlendirilmesi ve finansal raporlamaya dahil edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, Bitcoin'in fiyatı düşmeye devam ederse risk yöneticilerinin şirketlerine satış yapmalarını tavsiye etmeye başlayacakları konusunda uyarıda bulundu.

ETF’ler Bitcoin'in spekülatif doğasını daha da alevlendiriyor

Burry ayıca spot ETF'lerin ortaya çıkmasının Bitcoin'in spekülatif doğasını daha da alevlendirdiğini ve token'ın hisse senedi piyasalarıyla olan korelasyonunu artırdığını belirtti.

Burry, Bitcoin'in 50 bin dolara düşmesi durumunda madencilerin iflas edeceğini, "tokenleştirilmiş metal vadeli işlemlerinin ise alıcısı olmayan bir kara deliğe doğru çökeceğini" ileri sürdü.