CEO'dan 388 milyon dolarlık saldırı itirafı: "Paranın tamamını geri almak zor"

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Chen, kripto varlıkların saldırganlar tarafından farklı adreslere ve ekosistem içerisindeki çeşitli platformlara aktarılmasının ardından fonların izini sürmenin ve geri almanın oldukça zorlaştığını belirtti.

"Fonların izini sürmek giderek zorlaşıyor"

Chen, Cointelegraph'a yaptığı değerlendirmede, saldırganların çaldıkları kripto varlıkları farklı noktalara taşımasının geri alma sürecini önemli ölçüde güçleştirdiğini söyledi.

Bitget CEO'sunun açıklamaları, saldırı sonrası kaybedilen varlıkların tamamının yeniden kontrol altına alınmasının her zaman mümkün olmayabileceğine işaret etti.

Bybit saldırısını örnek gösterdi

Chen, Şubat 2025'te Bybit'e yönelik gerçekleştirilen yaklaşık 1,5 milyar dolarlık saldırıyı da hatırlattı.

Bu olayda çalınan varlıkların yalnızca küçük bir bölümünün dondurulabildiğini veya geri alınabildiğini belirten Chen, söz konusu saldırının kripto para hırsızlıklarının ardından fonların takip edilmesindeki zorlukları ortaya koyduğunu ifade etti.

Geri alınan fonlar için ödül programı

Bitget, saldırının ardından çalınan varlıkların bulunması ve geri alınmasını teşvik etmek amacıyla bir ödül programı başlattı.

Program kapsamında dondurulmayı başaran fonların yüzde 5'i ödül olarak verilecek. Başarıyla geri alınan varlıklar için de ek yüzde 5'lik ödül ödemesi yapılacak.

Tahmini kayıp 388 milyon dolara çıktı

Borsa, güvenlik ihlalinin hemen ardından toplam kaybı yaklaşık 352 milyon dolar olarak açıklamıştı.

Ancak gerçekleştirilen incelemelerde yeni transferlerin de tespit edilmesiyle birlikte tahmini kayıp 388 milyon dolara yükseltildi.

Saldırının kaynağı araştırılıyor

Bitget CEO'su Chen, daha önce saldırının arkasında Kuzey Kore bağlantılı aktörlerin bulunabileceğine yönelik bazı işaretler olduğunu belirtmişti.

Bununla birlikte şirketin soruşturması henüz tamamlanmadı. Saldırının kesin kaynağına ve sorumlularına ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Para çekme işlemleri kademeli olarak açıldı

Saldırının ardından geçici olarak durdurulan para çekme işlemleri ise yeniden başlatılmaya başlandı.

Bitget, para çekme işlemlerini pazartesi günü Bitcoin ile yeniden devreye alırken, salı günü Ether işlemlerini de kademeli olarak açtı.