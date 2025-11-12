Çin'den ABD'ye Bitcoin hırsızlığı suçlaması

Çin'in siber güvenlik kurumu, Amerikan hükümetini yaklaşık 13 milyar dolar değerindeki Bitcoin hırsızlığını düzenlemekle suçladı.

Bloomberg’in haberine göre, Aralık 2020'de LuBian Bitcoin madencilik havuzundan gerçekleşen 127.272 Bitcoin token hırsızlığı, tarihteki en büyük kripto soygunlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Çin Ulusal Bilgisayar Virüsü Acil Müdahale Merkezi'ne göre, çalınan Bitcoin'in sessiz ve gecikmeli hareketi tipik suç davranışından ziyade hükümet düzeyinde bir eyleme uyuyor ve bu muhtemelen ABD liderliğindeki "devlet düzeyinde bir hacker operasyonu" olduğunu gösteriyor.

ABD hükümeti ile ilişkili operasyon

Geçen hafta yayınlanan rapor, bir zamanlar dünyanın en büyük Bitcoin madencilik operasyonlarından biri olan LuBian'dan çalınan Bitcoin'i, ABD hükümetinin Kamboçyalı holding Prince Group'un başkanı Chen Zhi ile ilişkili olduğunu söylediği ve el koyduğu token'larla ilişkilendiriyor.

Chen, ekim ayında ABD tarafından elektronik dolandırıcılık komplosu ve kara para aklama planı işletmekle suçlandı. ABD, Bitcoin'e ne zaman veya nasıl el konulduğunu söylemeyi reddetti.

Rapor, "ABD hükümeti Chen Zhi'nin elinde bulunan 127.000 Bitcoin'i çalmak için 2020 gibi erken bir tarihte hacker tekniklerini kullanmış olabilir" ifadesini kullandı ve "Bu, devlet düzeyinde bir hacker organizasyonu tarafından düzenlenen klasik bir 'siyah siyahı yer' operasyonu" dedi.