Citi, Bitcoin ve Ether için hedeflerini yükseltti

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Citigroup, kripto para piyasasında artan hareketlilik, elverişli makroekonomik koşullar ve yeniden hız kazanan ETF girişlerini gerekçe göstererek Bitcoin ve Ether için 12 aylık tahminlerini yükseltti.

Kurum, Bitcoin (BTC) için 12 aylık hedefini 82 bin dolardan 113 bin dolara, Ether (ETH) hedefini ise 2 bin 240 dolardan 3 bin 28 dolara çıkardı.

Citi 5 milyar dolarlık sermaye girişi bekliyor

Çarşamba günü yayımlanan raporda Citi, danışmanlar ile kurumların kripto varlıklara yönelik tahsisatlarını kademeli olarak artırmasıyla sermaye girişlerinin daha yavaş ancak istikrarlı bir ivmeyle yeniden başlayacağını öngördü.

Kurum, önümüzdeki 12 aylık dönemde kripto varlıklara toplam 5 milyar dolarlık sermaye girişi bekliyor.

ABD Senatosu, dijital varlıklar için kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı hedefleyen “The Clarity Act” tasarısını geçen hafta yasalaştırma girişiminde başarısız oldu.

Bu gelişme sektör açısından bir geri adım olarak değerlendirilirken Citi, Şeffaflık Yasası’nın başarısızlığının piyasa yapısı düzenlemesine ilişkin yolu daralttığını, ancak aynı zamanda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) olumsuz havayı azaltan kural duyurularını tetiklediğini belirtti.

Bitcoin ve Ether son üç ayda güçlü yükseldi

Son üç aylık dönemde Bitcoin yaklaşık yüzde 40, Ether ise yüzde 68 değer kazanarak yıl başından bu yana kayıplarını sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 9 seviyelerine indirdi.

Aylar boyunca genel risk iştahının gerisinde kalan Bitcoin, ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvilleri geri satın alma hamlesiyle zayıflayan dolardan destek buldu.

Temmuzdaki dip seviyelerinden bu yana yüzde 40 yükselen Bitcoin, piyasalarda yeniden yukarı yönlü ivme yakaladı.