Coinbase, ABD'li kullanıcılarına ETF ticareti sunmaya başladı

Kripto para borsası Coinbase, ABD’deki tüm kullanıcıları için hisse senedi ve borsa yatırım fonu (ETF) işlemlerini platforma ekledi.

Yeni özellik, kullanıcıların kriptoyla birlikte 24 saat, haftada 5 gün hisse ve ETF alım-satımı yapmasına olanak sağlıyor.

İşlemler komisyonsuz gerçekleştirilebiliyor; kullanıcılar ABD doları veya USDC ile fonlama yapabiliyor ve 1 dolardan başlayan fraksiyonel pay alımları gerçekleştirebiliyor.

Coinbase, takas, saklama ve işlem hizmetleri için Apex Fintech Solutions ile çalıştığını açıkladı. Şirket, önümüzdeki aylarda 7/24 hisse senedi ticaretini daha fazla hisse senedine yaymayı planlıyor.