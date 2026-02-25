  1. Ekonomim
Coinbase, ABD'li kullanıcılarına ETF ticareti sunmaya başladı

Coinbase, ABD'li kullanıcılarına ETF ticareti sunmaya başladı
Kripto para borsası Coinbase, ABD’deki tüm kullanıcıları için hisse senedi ve borsa yatırım fonu (ETF) işlemlerini platforma ekledi.

Yeni özellik, kullanıcıların kriptoyla birlikte 24 saat, haftada 5 gün hisse ve ETF alım-satımı yapmasına olanak sağlıyor.

İşlemler komisyonsuz gerçekleştirilebiliyor; kullanıcılar ABD doları veya USDC ile fonlama yapabiliyor ve 1 dolardan başlayan fraksiyonel pay alımları gerçekleştirebiliyor.

Coinbase, takas, saklama ve işlem hizmetleri için Apex Fintech Solutions ile çalıştığını açıkladı. Şirket, önümüzdeki aylarda 7/24 hisse senedi ticaretini daha fazla hisse senedine yaymayı planlıyor.

