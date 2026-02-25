Coinbase, ABD'li kullanıcılarına ETF ticareti sunmaya başladı
Coinbase, ABD kullanıcıları için hisse senedi ve ETF işlemlerini platforma ekledi. Kullanıcılar komisyonsuz, 1 dolardan başlayan fraksiyonel paylarla 24 saat, haftada 5 gün alım-satım yapabilecek.
Kripto para borsası Coinbase, ABD’deki tüm kullanıcıları için hisse senedi ve borsa yatırım fonu (ETF) işlemlerini platforma ekledi.
Yeni özellik, kullanıcıların kriptoyla birlikte 24 saat, haftada 5 gün hisse ve ETF alım-satımı yapmasına olanak sağlıyor.
İşlemler komisyonsuz gerçekleştirilebiliyor; kullanıcılar ABD doları veya USDC ile fonlama yapabiliyor ve 1 dolardan başlayan fraksiyonel pay alımları gerçekleştirebiliyor.
Coinbase, takas, saklama ve işlem hizmetleri için Apex Fintech Solutions ile çalıştığını açıkladı. Şirket, önümüzdeki aylarda 7/24 hisse senedi ticaretini daha fazla hisse senedine yaymayı planlıyor.