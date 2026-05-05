Coinbase küçülmeye gidiyor: 700 çalışan işsiz kalacak
Coinbase, işletme modelini yeniden yapılandırmak ve yapay zeka odaklı dönüşüme uyum sağlamak amacıyla küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 14’üne denk gelen 700 civarında çalışanın işine son verileceğini duyurdu.
Coinbase, bu sürecin büyük ölçüde 2026 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanmasını öngörüyor.
Yeniden yapılanma planı kapsamında Coinbase’in toplamda 50 milyon ila 60 milyon dolar arasında gider yazması bekleniyor.
Bu tutarın büyük bölümünü çalışanlara ödenecek kıdem tazminatları ve işten çıkarma haklarına ilişkin maliyetler oluşturacak ve giderlerin önemli kısmı ikinci çeyrek finansallarına yansıyacak.