Coinbase, yeni kredi vermeyi durduracak

ABD merkezli kripto para borsası Coinbase Global Inc., Bitcoin'e karşı borç alınmasına olanak sağlayan hizmeti Coinbase Borrow aracılığıyla yeni kredi vermeyi durduracağını duyurdu.

Şirket yaptığı açıklamada, 10 Mayıs'tan itibaren yeni kredilerin verilmeyeceğini belirtti. Coinbase Borrow hizmeti, yalnızca belirli ABD eyaletlerinde faaliyet gösteriyor ve müşterilerin hesaplarındaki Bitcoin değerinin yüzde 40'ına kadar yıllık yüzde 8,7 faiz oranıyla kredi almasına olanak sağlıyor. Firma, müşterilerin ödenmemiş kredileri üzerinde herhangi bir etkisinin olmayacağını da sözlerine ekledi.

Bu adım, kripto para sektöründe düzenleyici baskıların artmasıyla birlikte kripto para kredilerinin riskli hale gelmesi nedeniyle alındığı düşünülüyor.