Coinbase'e Büyük Ödeme Kuruluşu lisansı

Coinbase Singapur, Singapur Para Otoritesinden (MAS), Büyük Ödeme Kuruluşu (MPI) lisansı aldığını duyurdu.

Coinbase yaptığı yazılı açıklamada, "İlk Prensip Onayımızın ardından gelen bu gelişme, Singapur pazarına olan bağlılığımızı güçlendirmekte ve Singapur'daki hem bireylere hem de kurumlara Dijital Ödeme Jetonu hizmetleri sağlamamızı genişletmemizi sağlamaktadır" denildi.

Singapurlular arasında yaptıkları bir anketin, katılımcıların %25'inin kriptoyu finansın geleceği olarak gördüklerini ve %32'sinin mevcut ya da geçmişte kripto sahibi olduklarını ortaya koyması nedeniyle nedeniyle Singapur doğal olarak bu sektör için önemli bir yer haline geldiğini belirten Coinbase, "Dahası, Singapur 700'den fazla Web3 şirketine ev sahipliği yapmaktadır ve bu da onu kripto ve Web3 ekonomisinin büyümesi için çok önemli bir pazar haline getirmektedir" dedi.

Coinbase açıklamasında, "Singapur Para Otoritesi bizim için önemli bir düzenleyici ortaktır. MAS'tan bu lisansı almak sadece bir onay değil, aynı zamanda ortak bir taahhüttür. Singapur'daki çalışmalarımıza devam etmeye, yerel kripto ve Web3 topluluğunu desteklemeye ve onlarla birlikte büyümeye hazırız" ifadelerine de yer verdi.