Coinoxs, 4 milyon TL değerinde kripto para kurtardı

Blockchain ekosisteminde geliştirdiği ürün ve hizmetlerle tanınan Coinoxs, ekosistemdeki paydaşlara alternatif çözümler getiriyor. Bu kapsamda Coinoxs tarafından hizmete sunulan OxsFix ile blockchain üzerinde işlem yapan kullanıcılara çeşitli avantajlar ve ayrıcalıklar sunuluyor.

Böylece hatalı işlem yapan veya işlemleri askıda kalan kullanıcıların muhtemel kayıplarının da önüne geçiliyor. Özellikle son dönemde sektördeki soğuk cüzdan kullanıcılarının yaptığı hatalar sebebiyle ciddi mali kayıplar yaşanabiliyor. Bu kayıpların önüne geçilmesi adına yeni hizmet ve uygulamaların geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Coinoxs tarafından açıklanan veriye göre OxsFix sayesinde yalnızca 2022’de toplamda 4 milyon TL değerinde kripto para kurtarıldı.

Blockchain ekosistemi atılan yeni adımlarla gelişmeye devam ediyor. Bu süreçte mağduriyetlerin yaşanmaması adına yenilikçi çözümler sunan hizmet ve uygulamaların geliştirilmesi sektördeki muhtemel riskleri de önlüyor. OxsFix hizmeti hem muhtemel para kayıpların önüne geçilmesi hem de blockchain hakkındaki soruların cevaplanmasında kullanıcılara önemli kolaylıklar sağlıyor. Müşteriler belirli hizmet bedeli karşılığından birçok sorunun cevabına ulaşıyor, sorunlarına çözüm bulabiliyor.

Kullanım alanları genişliyor

Coinoxs Kurucusu Can Azizoğlu, OxsFix hizmetinden faydalanan birçok kişinin sorunlarına çözüm bulduklarını ve ciddi kayıpların önüne geçtiklerini belirterek şunları kaydetti:

“Coinoxs olarak, blockchain tabanlı teknolojilerin kullanım alanlarının her geçen gün genişlediğini görüyoruz. Bu kapsamda yeni teknolojilerin ekosisteme dahil edilmesini ve kullanıcılarının adaptasyon süreçlerinin hızlandırılmasını da oldukça önemsiyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz OxsFix hizmeti ile yalnızca 2022 yılında hatalı işlemlerden kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçerek 4 milyon TL değerinde kripto para kurtardık.

Ayrıca, yine bu süreçte profesyonel ekibimizle müşterilerimizin cevap aradığı sorulara çözümler bulmaya devam ettik. Önümüzdeki dönemde de yeni hizmet ve ürünlerle blockchain dünyasını bir ileri seviyeye taşımak adına çaba göstermeye devam edeceğiz.”