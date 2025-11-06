CoinTR ile entegre finans: Yeni dönemin köprüsü

Küresel finans dünyası dönüşümün eşiğindeyken, dijital varlık entegrasyonunun artık bir trend değil, yeni çağın standardı haline geldiği görülüyor. Boston Consulting Group’a (BCG) göre 2030’a kadar tokenize edilmiş varlıkların toplam değeri 16 trilyon doları aşacak. İşte bu küresel dönüşüm dalgasında CoinTR yenilikçi bir adım atıyor. CoinTR Kurumsal İş Çözümleri, geleneksel finans ile dijital varlık ekosistemini bir araya getirerek finansın geleceğini bugünden şekillendiriyor.

Küresel trend Türkiye’de hayat buluyor

Dünya genelinde BlackRock, JPMorgan ve Citi gibi finans devleri dijital varlık entegrasyonlarını hızlandırıyor. BlackRock’ın tokenize fon girişimleri 300 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştı. Şirketin Bitcoin ETF’inin (NASDAQ: IBIT) yönetim altındaki varlık büyüklüğü yalnızca 21 ay gibi kısa bir sürede 98,5 milyar dolara ulaştı ve 0.25% yönetim ücreti üzerinden elde edilen tahmini 240 milyon dolar yıllık gelir ile BlackRock tarihinin en kârlı ETF ihracı oldu.

Bu küresel gelişmelerin Türkiye’deki yansıması CoinTR inisiyatifiyle şekilleniyor.

Geliştirdiği kurumsal entegrasyon çözümleriyle CoinTR, Türkiye finans sektörüne dijital varlıklarla uyumlu, regülasyonlara uygun ve tamamen entegre bir iş modeli kazandırıyor. CoinTR, geleneksel finans altyapılarını blok zinciri tabanlı teknolojilerle birleştirerek yatırımcılar ve kurumlar için yeni bir çağ başlatıyor.

Deloitte’un 2023 Tokenizasyon Raporu’na göre blok zinciri tabanlı sistemler yatırım işlemlerinde yüzde 60’a varan operasyonel verimlilik sağlıyor. CoinTR’nin sunduğu çözümler de tam olarak bu verimliliği, hız ve güvenle birleştiriyor.

Bu entegrasyon sayesinde finans kurumları artık dijital varlık dünyasına güvenle adım atabiliyor. Yatırımcılar portföylerini hem geleneksel hem dijital varlıklar üzerinden tek bir arayüzde yönetebiliyor.

Yeni dönemin üç temeli: Entegrasyon, İnovasyon, Dönüşüm

Entegrasyon finans dünyasında verimliliği, erişilebilirliği ve güveni yeniden tanımlarken, inovasyon regülasyonlarla uyumlu dijital varlık çözümlerinin hayata geçirilmesini sağlıyor. Bu iki unsurun birleşimi, hem bireysel hem kurumsal yatırımcılar için yeni fırsat alanları doğuruyor ve finans ekosisteminde köklü bir dönüşüm yaratıyor. Nitekim Citi’nin dijital varlık altyapısı kurumsal müşteriler için ödeme maliyetlerini yüzde 40 oranında düşürdü, JPMorgan’ın Onyx platformu ise 2024 sonunda 1 trilyon doların üzerinde tokenize işlem hacmine ulaştı. Bu veriler, entegrasyonun artık bir tercih değil, modern finansın zorunlu bir unsuru haline geldiğini açıkça gösteriyor.

CoinTR’den güvenli geleceğe yolculuk

CoinTR İş Geliştirme Direktörü Mete Elmas finansal dönüşüm sürecine dair şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye, regülasyonlarla güvence altına alınmış yeni bir dijital varlık çağına giriyor. Bu güvence, halihazırda dünyada sayılı bireysel yatırımcı kitlelerinden birine sahip ülkemizi, kurumların dijital varlık adaptasyonu anlamında da benzer bir olumlu tabloya taşımak için iyi bir katalizör. İşte tam bu noktada, CoinTR olarak biz, finans kurumlarını güvenilir, regüle ve entegre kurumsal çözümlerimizle bu geleceğe taşımada uçtan uca bir partner olmayı hedefliyoruz. Amacımız, Türkiye’deki finans kuruluşlarının, ABD ve Avrupa’daki sektör paydaşları gibi dijital varlık ve kripto eksenindeki devasa büyüme ve genişlemeden pay alabilmesini, yeni kullanıcı kazanım ve gelir kanalları açabilmesini sağlarken bireysel yatırımcılara da en yeni fırsatları ve deneyimi sunarak finansal özgürlük yolculuklarında sağlam bir yol arkadaşı olmak. CoinTR desteğiyle kurumlar, bu hızla gelişen dijital varlık ekosisteminde verimli kaynak kullanımı, entegre ve tak-çalıştır sistemler ile yüksek verimli şekilde konumlanabilir; böylece iş kaynaklarının büyük kısmını yine ana faaliyet alanlarındaki iş geliştirme ve operasyonlara ayırabilirler.”

Finansın geleceğini bugünden kurmak

Finans dünyasında sınırlar ortadan kalkıyor. CoinTR, Türkiye’nin finansal altyapısını küresel dijital varlık entegrasyonuyla buluşturarak yeni bir dönemin köprüsünü kuruyor. Verimlilik, erişilebilirlik ve güven temelleri üzerine inşa edilen bu dönüşüm, yalnızca bir teknoloji hamlesi değil, Türkiye’nin finansal geleceğine açılan stratejik bir geçit niteliğinde.