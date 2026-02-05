Deutsche Bank açıkladı: Bitcoin’deki düşüşün 3 ana nedeni belli oldu

Deutsche Bank, Bitcoin’in son dönemde yaşadığı değer kaybının ardında kurumsal ETF çıkışları, daralan likidite ve düzenleyici gecikmelerin bulunduğunu belirtti. Banka, Bitcoin’in altın ve hisse senetlerinden farklılaştığını, kurumsal ilginin azalmasıyla likidite sorunlarının derinleştiğini vurguladı.

Banka analistleri, Bitcoin’in geleneksel piyasa ilişkilerinden koparak daha fazla volatiliteye maruz kaldığını, bu durumun da varlık üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti. Bitcoin’in mevcut düşüşünün, spekülatif kazançlardan bir geri çekilme olduğunu ve olgunlaşma sürecine girdiğini savundu.

Son aylarda kurumsal satışların etkisiyle Bitcoin, 2025’teki zirvesinden yüzde 40’tan fazla değer kaybetti. Ayrıca, Bitcoin’in altın ve hisse senetleriyle olan korelasyonunun zayıfladığı görülüyor.

Regülasyon eksiklikleri de volatiliteyi artırarak piyasa istikrarını olumsuz etkiliyor. Bitcoin bugün yüzde 5’ten fazla kayıpla 69.000 dolar yakınlarında işlem görüyor.