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Dev banka Bitcoin fiyat tahminini yükseltti

Standard Chartered, 'kripto kışı'nın sona erdiğini savunurken; Bitcoin fiyatının 2024 yılı sonuna kadar 120 bin dolara çıkabileceğini öngördü.

Haber Merkezi
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İngiltere'nin önde gelen bankalarından Standard Chartered bugün yayınladığı raporda, "kripto kışı" olarak adlandırılan dönemin sona erdiğini savundu ve en çok işlem gören kriptopara olan Bitcoin'de fiyatı yukarı yönlü hareketinin gelecek yılın sonuna kadar devam ettireceğini öngördü.

Bitcoin fiyatının bu yıl 50 bin dolara ve gelecek yılın sonuna kadar 120 bin dolara çıkabileceğini savunan Standard Chartered, yükselen fiyatın Bitcoin madencilerin daha fazla arza cesaretlendirebileceğini de vurguladı.

Standard Chartered Nisan ayında yayınladığı raporda Bitcoin fiyatının 2024 sonunda 100 bin dolar olacağını öngörmüştü.

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