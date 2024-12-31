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Dev şirket Bitcoin almaya devam ediyor

MicroStrategy yaklaşık 209 milyon dolarlık Bitcoin satın aldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Dev şirket Bitcoin almaya devam ediyor
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MicroStrategy geçtiğimiz hafta da Bitcoin satın aldı. Şirket, üst üste sekiz haftadır Bitcoin satın alıyor.

MicroStrategy, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı başvuruda, 23 Aralık ve 29 Aralık tarihleri arasında ortalama 97.837 dolar fiyatla 2.138 Bitcoin satın almak için yaklaşık 209 milyon dolar nakit harcadığını söyledi.

Şirket şu anda elinde 446.400 Bitcoin tutuyor.

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