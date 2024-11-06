Donald Trump zaferinin ardından Dogecoin ve diğer Meme coinler yükselişe geçti

Tarihi ABD seçiminin ardından Donald Trump, daha fazla oy alarak Başkan seçildi. Amerika Birleşik Devletleri’nde ikinci dönemini yaşayan Trump, seçim süresi boyunca pek çok konuyla gündeme gelmiş, her şeyin değişeceğini işaret etmişti.

2. Trump dönemi başlarken, döviz, borsa ve kriptolarda da hareketlilik başladı. Meme Coinler, eski Başkan Trump’ın ikinci döneminin başlamasıyla birlikte artış gösterdi. Özellikle daha önce Elon Musk’ın pek çok kez desteğini açıkladığı Dogecoin’de, Trump’ın seçilmesinin ardından yükselişte.

DONALD TRUMP GELDİ MEME COINLER YÜKSELİŞE GEÇTİ

CNBC’nin derlediği habere göre Dogecoin Coin Metrics'e göre, %22'den fazla yükseldi ve Shiba Inu %8 değer kazandı. Bu gelişme, bitcoin'in 75.000 dolarlık yeni bir rekora yükselmesiyle geldi.

NBC News, Trump'ın önemli bir Seçim Kurulu liderliği elde ettiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in zafere giden yolunu daralttığını öngörmüştü.

Titan'ın CEO'su Chris Chung, “Sektör gelecekteki düzenleyici koşullar konusunda netlik kazanmaya çalışırken kripto piyasaları seçim öncesinde düşük dalgalanma yaşarken, tüccarlar sonuçlar ortaya çıkmaya başladığında dalgalanmaya hazırlanıyor” ifadelerini kullanırken, açıklamalarını şu sözlerle sonlandırdı:

“Meme Coinler’e olan ilginin yeniden artması gibi fiyatları yükselten bazı sektörler, tek tek devletlerin seçim sonuçlarını bildirmesiyle büyük fiyat hareketleri yaşayabilir.”

Öte yandan seçim öncesinde, meme coinler ve yapay zeka ile ilgili kripto tokenler genel kripto piyasasından daha iyi performans ortaya koydu. Nitekim Kripto piyasası sektörü, perakende yatırımcıların risk iştahının bir ölçüsü olarak da kullanılıyor.

Bitwise Asset Management araştırma müdürü Ryan Rasmussen CNBC'ye verdiği demeçte, memecoin aktivitesindeki artışın, perakende yatırımcıların risk eğrisinin çok daha aşağısında spekülasyon yapma iştahına sahip olduklarının bir işareti olduğunu kaydetti.