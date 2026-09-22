Dr. Gözde Sarak: Yapay zeka hisselerinden kriptoya rotasyon Bitcoin’e taze bir talep sağlıyor

Kripto piyasalarında uzun süredir beklenen düzenleme adımlarından biri olan Clarity Act kanun teklifinin geçtiğimiz hafta ABD Senatosu'nda gerekli çoğunluğu sağlayamayarak düştüğünü hatırlatan Dr. Sarak, bu gelişmeyle birlikte Bitcoin fiyatının ilk etapta 76.000 dolar seviyesine kadar gerilediğini ifade etti. Fed'in faiz artırımı ve parasal sıkılaşmanın süreceği yönündeki mesajlarının riskli varlıklar üzerinde normal şartlarda olumsuz bir baskı oluşturması gerektiğini belirten Dr. Sarak, tüm bu olumsuz haber akışına rağmen Bitcoin’in son bir haftada %10’a yakın yükselerek ocak ayından bu yana görmediği seviyelere ulaştığını kaydetti.

Yapay zekadan kriptoya sermaye rotasyonu

Bu güçlü performansın arkasındaki ana etkenleri değerlendiren Dr. Sarak, ABD'deki denetim kurumlarının (SEC ve emtia denetim organı CFTC) kripto paralar üzerindeki yetki çerçevesine ilişkin beklentilerin canlı kalmasının yanı sıra piyasada önemli bir sermaye rotasyonu yaşandığına dikkat çekti. Uzun süredir yapay zeka hisselerine yönelen küresel fon akışında bir dönüşüm başladığını vurgulayan Dr. Sarak, yatırımcıların yapay zeka sektöründeki pozisyonlarını bir miktar azaltarak kripto varlıklara geçiş yaptığını ve bu durumun Bitcoin’e taze bir talep sağladığını belirtti.

Küresel risk iştahı iyimserliği besliyor

Makroekonomik ve jeopolitik gelişmelere de değinen Dr. Sarak, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde oluşan olumlu atmosferin ve gerileyen petrol fiyatlarının küresel piyasalarda genel bir risk alma iştahı yarattığını ifade etti. Küresel iyimserlik dönemlerinde Bitcoin gibi yüksek riskli varlıkların bu ortamdan doğrudan pay aldığını dile getiren Dr. Sarak, bu dinamiklerin birleşimiyle Bitcoin’in 8 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını vurguladı.

"Bitcoin yüksek volatiliteye sahip bir varlık"

Mevcut yükseliş dalgasına rağmen yatırımcıları temkinli olmaya davet eden Dr. Sarak, teknik göstergelerin kısa vadede fiyatın fazla ısındığına işaret ettiğini söyledi. Sert yükselişlerin ardından kâr satışları ve geri çekilmelerin sıkça görüldüğünü hatırlatan Dr. Sarak, Bitcoin’in hem yasal düzenleme haberlerine hem de küresel risk iştahına son derece duyarlı ve yüksek volatiliteye sahip bir varlık olduğunun unutulmaması gerektiğini ekledi.