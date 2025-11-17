  1. Ekonomim
  2. Kripto Para
  3. ECB'nin stablecoin endişeleri “abartılı” olabilir
ECB'nin stablecoin endişeleri “abartılı” olabilir

IG analisti Chris Beauchamp, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) hızla büyüyen stablecoin piyasasına yönelik endişelerinin fazla ileri gittiğini söyledi.

Financial Times’a konuşan ECB yetkilisi Olaf Sleijpen, dolar sabitli tokenların hakim olduğu stablecoin piyasasının finansal istikrar, ekonomi ve enflasyon için riskler yaratabileceğini, hatta ECB’nin para politikasını buna göre ayarlamak zorunda kalabileceğini belirtmişti.

Beauchamp ise bu senaryonun gerçekleşmesi için bir dizi düşük ihtimalli olayın aynı anda yaşanması gerektiğini vurgulayarak,"Bu biraz abartılı görünüyor. Muhtemelen ECB’nin, piyasa cazibesi dolar sabitli alternatiflerle yarışamayan dijital para planlarını gerekçelendirme çabasını yansıtıyor" dedi.

