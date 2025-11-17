ECB'nin stablecoin endişeleri “abartılı” olabilir

Financial Times’a konuşan ECB yetkilisi Olaf Sleijpen, dolar sabitli tokenların hakim olduğu stablecoin piyasasının finansal istikrar, ekonomi ve enflasyon için riskler yaratabileceğini, hatta ECB’nin para politikasını buna göre ayarlamak zorunda kalabileceğini belirtmişti.

Beauchamp ise bu senaryonun gerçekleşmesi için bir dizi düşük ihtimalli olayın aynı anda yaşanması gerektiğini vurgulayarak,"Bu biraz abartılı görünüyor. Muhtemelen ECB’nin, piyasa cazibesi dolar sabitli alternatiflerle yarışamayan dijital para planlarını gerekçelendirme çabasını yansıtıyor" dedi.