Ethereum 2.200 dolar eşiğinde denge arıyor

Ethereum fiyatı 2.150–2.250 dolar bandında yatay seyirde. Bu bölge, son günlerde hem long hem short pozisyonların agresif şekilde kapandığı bir likidite havuzu haline gelmiş durumda. 2.200 dolar, intraday işlemler için net bir pivot seviye olarak çalışıyor.

Ethereum’da kritik destek bölgesi test ediliyor

Aşağı yönde 2.100–2.050 dolar aralığı ilk destek bandı. Bu bölgenin kaybedilmesi halinde 2.000 dolar altına hızlı bir fitil ve beraberinde stop avı görülmesi olası. Özellikle yüksek kaldıraçlı long pozisyonların bu seviyelerde risk altında olduğu dikkat çekiyor.

Yukarı yönlü senaryoda ise 2.350–2.400 dolar bandı güçlü bir arz bölgesi. Bu alanın hacimli şekilde aşılması, short squeeze ihtimalini artırabilir. Ancak mevcut fiyat yapısı, henüz trend dönüşünden çok range trade karakteri taşıyor.

Türev piyasalarda fonlama oranlarının zayıflaması ve açık pozisyonların yatay kalması, trader’ların yön konusunda kararsız olduğunu gösteriyor. Bu da fiyatın bir süre daha dar bantta volatil, yönsüz hareket edebileceğine işaret ediyor.

Genel tabloya bakıldığında Ethereum, şu an hikaye değil seviye trade edilen bir varlık konumunda. Net bir yön için ya 2.400 üzeri günlük kapanış, ya da 2.000 altı sert kırılım bekleniyor. Bu gerçekleşmeden agresif pozisyonlar yüksek risk barındırıyor.