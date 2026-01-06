Ethereum kısa vadede dengeli bir bantta hareket ediyor

Gün içi işlem aralığı 3.138 – 3.256 dolar olan Ethereum, kısa vadede güçlü bir yön hareketi göstermiyor; yatırımcılar fiyat dalgalanmalarını yakından izliyor.

Kripto para piyasasında Ethereum, yaklaşık 3.220 dolar seviyesinde işlem görerek kısa vadede dengeli bir bant hareketi sergiliyor. Gün içinde en düşük 3.138 dolar, en yüksek 3.256 dolar seviyeleri görüldü. Bu aralık, piyasanın kısa vadeli olarak net bir yükseliş veya düşüş trendi oluşturmadığını ortaya koyuyor.

Son haftalık grafikler, Ethereum’un 3.100 – 3.300 dolar bandında dalgalandığını gösteriyor. Bu durum, yatırımcıların fiyat hareketlerine temkinli yaklaştığını ve kısa vadeli volatiliteye karşı dikkatli stratejiler izlediğini doğruluyor.

Teknik görünüm ve yatırımcı perspektifi

Piyasa değerlendirmelerine göre, Ethereum mevcut bantta dengede kalmaya devam ediyor. Kritik destek ve direnç seviyeleri kısa vadeli fiyat hareketlerini yönlendiriyor.

Teknik görünümde Ethereum’un mevcut bant hareketi, kripto para piyasasında istikrarın korunmasına katkıda bulunuyor. Yatırımcılar, kısa vadeli hareketleri izlerken orta ve uzun vadeli gelişmeleri de dikkate almayı sürdürüyor. Bu dengeli seyir, piyasada ani şoklara karşı risk yönetimi açısından önemli bir referans olarak değerlendiriliyor.