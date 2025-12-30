Ethereum yatay seyrini sürdürüyor

Kripto para piyasasının ikinci büyük varlığı Ethereum (ETH), son günlerde 2.900–3.100 dolar aralığında işlem görüyor. Bu dar hareket alanı, yatırımcıların kısa vadeli destek ve direnç seviyelerini daha net izlemesine olanak sağlıyor.

Güçlü likidite ve işlem hacmi

ETH’nin piyasa değeri yaklaşık 354 milyar dolar, günlük işlem hacmi ise 27 milyar dolar seviyesinde. Bu göstergeler, ETH’nin kripto ekosisteminde ikinci en büyük varlık olarak güçlü konumunu koruduğunu ortaya koyuyor.

Ethereum’da günlük milyonlarca işlem gerçekleşiyor. Fiyat hareketleriyle eş zamanlı bu yoğunluk, network’ün canlılığını destekliyor.

ETH fiyat hareketleri

ETH/USD paritesindeki dalgalanmalar, kripto piyasasının genel volatilitesi ve küresel makroekonomik gelişmelerle uyumlu ilerliyor. Yatırımcılar teknik analizle olası trend dönüşlerini yakından takip ediyor.

Ethereum’un tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4.953 dolar, hala piyasa için kritik bir referans noktası olarak kabul ediliyor.