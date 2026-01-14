Ethereum yatay ve dalgalı seyir izliyor

Ethereum, güncel fiyatlamalarda 3.300 dolar çevresinde dalgalı bir seyir izliyor. Gün içi işlemlerde yukarı ve aşağı yönlü hareketler görülse de fiyatın belirli bir aralıkta kalması, piyasada yön konusunda net bir kırılma oluşmadığını gösteriyor.

Kısa vadeli grafiklerde Ethereum’un hareketli ortalamalar etrafında fiyatlandığı görülürken, işlem hacmindeki değişkenlik dikkat çekiyor. Bu görünüm, piyasada alım ve satım taraflarının dengede kaldığına işaret ediyor. Volatilite tamamen kaybolmuş değil; ancak sert ve kalıcı hareketler için gerekli momentum henüz oluşmuş görünmüyor.

Kısa vadede yön arayışı öne çıkıyor

Fiyatın mevcut bant içinde kalmaya devam etmesi, kısa vadede yatay seyrin korunabileceğini düşündürüyor. Buna karşılık, işlem hacmiyle desteklenen olası bir yönlü hareketin teknik seviyeleri daha belirgin hale getirebileceği değerlendiriliyor. Bu noktada fiyat davranışı, piyasanın genel temposuna duyarlılığını koruyor.

Ethereum’un fiyat hareketleri, kripto para piyasasındaki genel likidite koşullarıyla birlikte şekilleniyor. Küresel risk algısındaki değişimlerin dijital varlıklara yansıması, ETH tarafında da kısa vadeli yön arayışını etkiliyor.

Piyasa değeri bakımından kripto para ekosisteminde Bitcoin’in ardından ikinci sırada yer alan Ethereum, mevcut teknik görünümüyle birlikte yatırımcıların odak noktalarından biri olmayı sürdürüyor.