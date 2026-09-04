Faiz endişesi azaldı, kriptoda hareketlilik hız kazandı: Gözler 80 bin dolar sınırında

Küresel piyasalarda gözler bir kez daha Fed'in para politikasına çevrildi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller’ın yaptığı açıklamalar, kripto varlıklara olan talebi doğrudan tetikledi. Waller, enflasyondaki düşüş eğiliminin devam etmesi durumunda faizlerin mevcut seviyede sabit bırakılmasını destekleyebileceğini belirtti. Bu sinyal, piyasada uzun süredir fiyatlanan sert faiz artışı beklentilerini önemli ölçüde zayıflattı. Borçlanma maliyetlerinin daha da yükselmeyebileceği algısı, uluslararası piyasalarda doların güç kaybetmesine yol açarken, buradaki sermayenin Bitcoin’e kaymasını sağladı.

Fiyatta hızlı yükseliş ve dengelenme aşaması

Gelişmelerin ardından hızla yükselen Bitcoin, gece saatlerinde 82.164 dolara kadar tırmanarak son ayların en yüksek nokrasına ulaştı. Bu hızlı yükselişin ardından gelen satış baskısıyla bir miktar ivme kaybeden kripto para, 80.930 dolar seviyesine kadar geri çekildi.

Günün ilk saatlerinde %0,66'lık sınırlı bir kayıpla işlem gören piyasa, bu gevşemeye rağmen kritik bir eşik olan 80 bin dolar bandının üzerinde tutunmayı başardı. Yatırımcılar, faiz baskısının hafiflediği bu yeni süreçte fiyatın 80 bin dolar üzerindeki kalıcılığını yakından takip ediyor.