Fed faiz beklentisi kripto paralarda satış baskısını artırdı

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında bu hafta sürpriz bir 25 baz puanlık faiz artışına gidebileceğine yönelik beklentiler, dijital varlık piyasalarında satış baskısını artırdı.

Citadel Securities'in çarşamba günkü toplantıda faiz artışı gelebileceği yönündeki değerlendirmesi ve piyasalarda bu olasılığın yaklaşık üçte bir seviyesinde fiyatlanması, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oldu.

Bu gelişmelerin etkisiyle Bitcoin gün içinde yüzde 2,9 değer kaybederek 63 bin 18 dolar ile son 11 günün en düşük seviyesini gördü. İkinci büyük kripto para birimi Ether ise yüzde 4,1 geriledi.

Daha sonra kayıplarının bir bölümünü telafi eden Bitcoin, New York işlemlerinde yeniden 63 bin doların üzerinde dengelenmeye çalıştı.

ETF çıkışları satış baskısını artırdı

Orbit Markets Kurucu Ortağı Caroline Mauron, Bitcoin'deki düşüşte Fed'in faiz artırma ihtimalinin yanı sıra yapay zeka sektörüne ilişkin kredi risklerine yönelik endişelerin de etkili olduğunu söyledi.

Mauron, aşağı yönlü harekette 62 bin dolar seviyesinin ilk önemli destek olduğunu, 60 bin dolar civarında ise daha güçlü bir destek bulunduğunu ifade etti.

ABD'de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) yaşanan para çıkışları da piyasadaki zayıf görünümü destekledi.

Yatırımcıların pazartesi günü fonlardan 11,6 milyon dolar çekmesiyle son üç işlem günündeki toplam çıkış 476,9 milyon dolara ulaştı.