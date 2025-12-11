Fed faiz indirimi sonrası kripto para piyasasında dalgalı seyir

Fed kararı sonrası Bitcoin kısa süreli yükseliş göstererek 94.000 dolar civarını test etti, ancak bu artış kalıcı olmadı ve fiyat 90.000 dolar seviyelerine geriledi. Ethereum ve diğer büyük piyasa değerine sahip altcoinler benzer şekilde ilk yükseliş denemeleri sonrası kar realizasyonu ile geri çekildi. Bu hareketler, yatırımcıların beklenen faiz kararını fiyatlamasının ardından kısa vadeli kar alımlarına yöneldiğini gösteriyor.

Beklentiler fiyatlamayı sınırladı

Faiz indirimi çoğu yatırımcı tarafından beklenen bir gelişmeydi. Fed Başkanı Jerome Powell’ın temkinli açıklamaları ve geleceğe yönelik belirsizlikler, yatırımcıların riskli varlıklara yönelimini sınırladı. Piyasa, kısa vadede volatilitenin arttığı bir tablo ortaya koydu.

Dolar ve makro etkiler

Dolar endeksinin zayıflaması, riskli varlıklar için genellikle olumlu bir sinyal olarak görülüyor. Ancak küresel ekonomik belirsizlikler ve teknoloji sektöründe görülen kar realizasyonları, kripto fiyatlarının daha güçlü bir yükseliş göstermesini engelledi. Bu nedenle Fed kararı sonrası piyasada karışık ve dalgalı bir seyir hakim oldu.

Kısa vadeli görünüm

Kripto varlıklar, faiz indirimiyle kısa süreli toparlansa da güçlü bir yükseliş trendi oluşmadı. Önümüzdeki günlerde piyasa yönü, Fed’in ileriye dönük mesajları, küresel ekonomik veriler ve yatırımcı risk iştahına bağlı olacak. Yatırımcılar, hem yükseliş hem düşüş riskine karşı temkinli kalmayı sürdürüyor.