Fitch'ten yatırımcılara 'Bitcoin' uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Bitcoin teminatlı menkul kıymetlerin yüksek risk taşıdığını değerlendirdi. Öte yandan kuruluş, bitcoin fiyatındaki yüksek oynaklığın temel risk unsuru olmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Fitch Ratings, Bitcoin teminatlı menkul kıymetlerin yüksek risk seviyelerinin spekülatif seviye kredi profilleriyle uyumlu olduğunu açıkladı. Fitch’e göre, bu enstrümanlarda görülen piyasa değeri oynaklığı, işlem yapısı ve karşı taraf riskleri, muhafazakâr teminat oranları ile hızlı borç azaltma mekanizmalarını zorunlu kılıyor.

Raporda, 2022–2023 döneminde yaşanan kripto kredi kuruluşu iflaslarının, yetersiz teminatlandırmanın ciddi riskler doğurduğunu gösterdiği vurgulandı. Bu tür işlemlerin genellikle bitcoinin teminat olarak tutulduğu özel amaçlı şirketler aracılığıyla yapıldığı, teminat havuzuna dayalı borç ihracıyla marj kredisine benzer bir yapı sunduğu belirtildi. Önceden belirlenen teminat seviyelerinde tasfiye tetikleyicileri bulunurken, bu süreçlerin çoğunlukla kısa düzeltme süreleri içerdiği kaydedildi.

Fitch, bitcoin fiyatındaki yüksek oynaklığın temel risk unsuru olmaya devam ettiğine dikkat çekti.

