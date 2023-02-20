Fonlarının yarısı FTX'te batan hedge fon Galois kapandı

FT'nin haberine göre, geçen yıl 200 milyon dolar büyüklüğünde varlık yöneten Galois Capital, en büyük kripto odaklı niceliksel fonlardan biriydi.

FT'nin elde ettiği belgelere göre Galois Capital yatırımcılarına, tüm alım-satım faaliyetlerini sona erdirdiğini ve pozisyonlarını kapattığını bildirdi.

Galois Capital'in kurucularından Kevin Zhou yaptığı açıklamada, "FTX'in durumunun ağırlığı dikkate alındığında, hedge fonu finansal ve kültürel olarak devam ettirdebilme imkanımız olduğunu düşünmüyoruz. İçine düştüğümüz cari durumdan büyük üzüntü duyuyorum" dedi.