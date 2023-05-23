GAMI Teknoloji, Gerard Lopez ile kadrosunu güçlendirdi

GAMI Teknoloji, teknoloji alanında önemli yatırımları bulunan iş insanı Gerard Lopez’in yönetim kuruluna dahil etti. Başarılı yatırımcının sahip olduğu deneyimle birlikte, GAMI’nin Venture Builder’ın global arenada büyümesi hızlanacak.

Kurulduğu günden bu yana Venture Builder olarak Web3 ekosistemindeki faaliyetlerini devam eden GAMI’nin 50’den fazla ülkede kullanıcısı bulunuyor. Her geçen gün global pazarlardaki yerini sağlamlaştırmaya yönelik çalışmalar yürüten Venture Builder, milyarder yatırımcı Gerard Lopez’in ekibe katılmasıyla yeni bir serüvene başlıyor. Bu amaçla uluslararası operasyonlarının daha ileri bir noktaya taşınması amaçlanıyor.

Gelecek planlamaları doğrultusunda ülkemizin Web3 alanına odaklanan ilk Venture Builder’ı olan GAMI, geliştirdiği projelerin planlama, ürün geliştirme ve pazarlama süreçleri de dahil olmak üzere her aşamasını kendi iç kaynaklarıyla yürütüyor. Bu anlayışla ilerleyen ekibin yeni isimle birlikte daha büyük hareket imkânı yakalayacağı ve sektörde yakaladığı ivmeyi de devam ettireceği düşünülüyor.