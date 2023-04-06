Gate.io, sigorta fonunu 100 milyon dolara yükseltti.

Berfin ÇİPA

190’dan fazla ülkede 10 milyon kullanıcıya hizmet veren Gate.io, Türkiye faaliyetlerine haziran 2022’de başladı. Türkiye ekosisteminin “yaşanmışlıklarla dolu kullanıcılardan oluştuğunu ifade eden Kafkas Sönmez şunları söyledi; “Güven unsuru kullanıcılar için çok önemli bir done. Zaten halihazırda kullanıcısı oldukları ve sevdikleri bir borsanın Türkiye’de aktif çalışan bir ekibinin olması çok önemsediğimiz güven unsurunu pekiştirdi. Ayrıca kullanıcılarımızın geribildirimlerine önem vererek, sürekli olarak gelişen ve dönüşen bir yapı oluşturduk. Kullanıcılarımızın Türk lirası ile yatırma-çekme işlemleri yapabiliyor olmaları sağladığımız en büyük artı değer. Aslında yıllardır Gate.io’dan talep edilen bu adımı doğru zamanda atarak kullanıcılarımıza büyük bir kolaylık sağladık.

"Kullanıcı sorun yaşadığında muhatap bulmak istiyor"

Türkiye’deki kullanıcılarının beklentilerini sürekli analiz ettiklerini belirten Sönmez, kripto para yatırımcılarının bir borsadan taleplerini şu şekilde özetledi; “2022’nin son aylarında Türkiye’deki kullanıcılarımızın yatırım davranışlarını incelediğimiz bir araştırma raporu yayımladık. Raporu hazırlarken gerçekten ilginç sonuçlarla karşılaştık. Türkiye’de kripto varlıkları aktif kullananların sayısı oldukça fazla ancak bilgili ve eğitimli yatırımcı sayısının bu sayıya nispeten az olduğu görülüyor.

Kullanıcıların en büyük beklentisi güven, herhangi bir sorun yaşadıklarında muhatap bulmak ve yatırımlarının güvende olduğunu bilmek istiyorlar. Bizler de hazırladığımız rapordan elde ettiğimiz sonuçları kendi içimizde değerlendirerek, Türkiye’de gerçekleştireceğimiz stratejileri bu paralelde oluşturduk. Gate Türkiye ekibi olarak, kripto varlık kullanıcılarımızı, bilinçli ve eğitimli yatırımcılar haline getirmeyi kendimize görev edindik. Bu doğrultuda hazırladığımız projelerimizin duyurularını çok yakında gerçekleştireceğiz”

"Güvenliği gözetmeyen şirketler ekosisteme zarar veriyor"

2022 yılı kripto para sektörü açısından bir dizi güven sarsıcı olayların yaşandığı bir yıl oldu. Bazı şirketler ders alırken bazıları sektöre veda etti. Gate.io’nun 10 yıldır herhangi bir güvenlik zafiyeti yaşamadığını aktaran Kafkas Sönmez; “SAFU yani kullanıcı sigorta fonu ve Rezerv Kanıtı Raporu’nu bu tatsız olayların öncesinde, kullanıcılarımızın güvenliğini gözeterek tamamlamıştık.

Bu olaylar ekosisteme oldukça tatsız fakat önemli dersler vermesiyle olumlu sonuçları da beraberinde getirdi diyebiliriz. Ekosistem paydaşları olarak gördük ki, kullanıcılarının güvenliğini gözetmeyen şirketler er ya da geç bu tür talihsiz olayların yaşanmasına ve tüm ekosistemin zarar görmesine neden oluyor. Gate.io olarak, yaşanan olayların ardından, öncelikle halihazırdaki sigorta fonumuzun tutarını 100 milyon dolara yükselttik. Önümüzdeki dönemde de ek varlık güvenliği sağlamak amacıyla fonumuzu büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

"MASAK onayı ile kripto bağışı"

‘2023’te regülasyona dair somut adım bekler misiniz?” sorusuna Sönmez’in yanıtı şu oldu; “Ülkemizde yaşanan ve hepimizi derinden etkileyen deprem felaketi sonrasında MASAK onayı ile kripto para bağışlarının kabul edilmesi, regülasyonlar konusunda atılmış bir adım olarak değerlendirilebilir. İlgili varlıkların en azından bağış alanında gerekli izinler ve denetimlere tabi tutularak kullanılması önemli bir gösterge.

Öte yandan, kripto para piyasalarında geçtiğimiz sene yaşanan gelişmeler ve bazı borsaların iflas bayrağını kaldırması mağduriyetleri de beraberinde getirdi. Dolayısıyla bazı kesimler için regülasyonlar yalnızca kısıtlayıcı ve yasaklayıcı bir anlam taşısa bile, alanı ve ekosistemi iyi tanıyan bir çalıştay tarafından ortaya konulacak regülasyonlar hem kullanıcıyı koruyabilir hem de yasaklayıcı sıfatından ziyade koruyucu sıfatıyla kanundaki yerini alabilir.

Böyle bir adımın 2023’te atılması durumunda, bunun yasaklamaktan ziyade belirli gri alanların netleştirilmesi, kullanıcıyı korumakla beraber yatırımcıyı da korkutmayacak bir düzenlemenin, mikro etkisinden ziyade makro açıdan da ülkemizin kripto ekosistemi içerisinde hatrı sayılır bir yer edinmesine katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Bununla birlikte, böyle bir gelişmenin ekonomik anlamda da önemli faydalar sağlayabileceği kanaatindeyim”

“Kripto para kışını geride bırakıyoruz”

2023 yılına grafikte yeşillerle giriş yapan Bitcoin sonrası birçok yatırımcının kafasında ‘Piyasada boğa sezonu yakın mı?’ sorusu belirdi. Boğanın uzak olmadığını düşündüğünü söyleyen Sönmez’in değerlendirmesi; “Kasım 2021’den itibaren yüzde 75 değer kaybı yaşadığımız kripto para kışını geride bırakıyoruz. 2023 yılında pek çok yatırımcı kripto para piyasasında artış görmeyi bekliyor.

Sene başından bu yana teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ve kripto para piyasasında yükseliş gördük. Piyasa bir diğer deyişle faizlerdeki artışa dirençli hale geldi. Ancak enflasyon hala beklenenden yüksek kalmaya devam ediyor. Bu nedenle önümüzdeki Fed toplantısı tarihlerinde 21-22 Mart’ta piyasanın Fed'e karşı ne kadar dirençli olduğunun sinyalini göreceğiz. Genel olarak baktığımızda uzun bir dip oluşumundan yükseldiğimizi kesinlikle söyleyebiliyoruz. Bu gelişmeler piyasalarda uzun vadeli yükseliş beklentisi oluşturabilir” şeklinde oldu.