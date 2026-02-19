Geleneksel finans kriptoya yaklaşıyor: Goldman CEO’su Bitcoin aldı

Goldman Sachs CEO'su Solomon, artık Bitcoin sahibi olduğunu duyurdu.

Uzun süredir kripto para birimlerine şüpheyle yaklaşan Goldman Sachs Group Inc. CEO’su David Solomon, artık Bitcoin sahibi olduğunu duyurdu.

Florida’da Eric Trump ve Donald Trump Jr. gibi isimlerin ev sahipliği yaptığı World Liberty Forum’da konuşan Solomon, kripto para birimindeki pozisyonunun “çok sınırlı” olduğunu söyledi.

Solomon, Bitcoin konusunda önemli bir kehaneti olmadığını ve kripto para birimini sadece gözlemlediğini sözlerine ekledi.

Kriptoya yakınlaşma

Solomon’un yorumları, geleneksel finans şirketlerinin kripto sektörüne yakınlaşmaya başladığının son göstergelerinden oldu. Yıllardır düzenleyici kuralların da etkisiyle Goldman, şimdiye kadar bu sektörden büyük ölçüde uzak durdu. Ancak kripto sektörü, ABD Başkanı Donald Trump’ın da etkisiyle onun seçimleri kazanmasından bu yana daha çok öne çıkıyor.

Mubadala da kripto almaya devam etti

Solomon, geçmişteki yorumlarında Bitcoin’i ilginç ama değişken olarak tanımlamıştı.

2024 yılında CNBC ile yaptığı bir televizyon röportajında “Her zaman bunun spekülatif bir yatırım olduğunu düşündüğümü söyledim. Gerçek bir kullanım alanı görmüyorum” demişti.

Bu arada Abu Dhabi’nin Mubadala Investment Co., dördüncü çeyrekte Bitcoin borsa yatırım fonundaki pozisyonlarını güçlendirerek, kripto para varlıklarını artırdı.