Goldman Sachs: Bitcoin ve eter ticaretini düşünebiliriz

Goldman Sachs CEO'su David Solomon, ABD'de düzenleyici rüzgarların değişmesi halinde küresel yatırım şirketinin bitcoin ve etere girmeyi "değerlendireceğini" söyledi.

Reuters Next konferansında Goldman Sachs'ın ne zaman "spot bitcoin ticareti" yapmayı planladığı sorusuna yanıt veren Solomon, Goldman Sachs'ın kriptoya katılma kabiliyetinin mevcut düzenlemeler nedeniyle sınırlı olduğunu söyledi. Solomon, "Bu teknolojilerin ele alındığını düşünüyorum ve şu anda çok fazla ilgi görüyorlar çünkü düzenleyici çerçevenin ilerledikçe son yönetim altında geliştiğinden farklı bir şekilde gelişeceği görüşü var" dedi. Solomon, kuralların tam olarak nasıl gelişeceğinin hala belirsiz olduğunu da belirtti.

Solomon, "Düzenleyici yapı değişirse, bunu değerlendiririz, ancak şu anda buna iznimiz yok" dedi.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın kripto sektörüne verdiği sözlerin ardından düzenleyici rüzgarlar kripto için değişebilir. Kasım ayındaki seçimler öncesinde Trump, stratejik bir bitcoin rezervi oluşturacağını ve "Operation Choke Point 2.0 "ı sona erdireceğini söyledi.