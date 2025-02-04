Gümrük vergileri ertelendi: Bitcoin yükseldi

ABD Başkanı Trump'ın Kanada ve Meksika liderleri ile yaptığı görüşmelerin ardından tarifelerin uygulanmasını 30 gün ertelemesi Bitcoin gibi kripto varlıklara alım getirdi.

Dün 91 bin 441,89 dolara kadar geri çekilen Bitcoin fiyatı, Trump'ın erteleme kararlarının ardından 101 bin 900 dolara kadar toparlandı.

Gözlerin ABD ile Çin arasında yapılacak tarife müzakerelerine çevrildiği ortamda Bitcoin şu sıralarda 103 bin 353 dolardan işlem görüyor.

Dün bir ara yüzde 25 gerileyen Ethereum fiyatı da bu sabah yüzde 0,3 artışla 2823,66 dolardan işlem görüyor.