Harris-Trump münazarası kripto paraları düşürdü

Başta Bitcoin olmak üzere kripto paralar, yatırımcıların Demokrat aday Kamala Harris ile kripto sektörünü kucaklayan Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump arasındaki ABD başkanlık münazarası yayınlanan anketlerin etkisiyle değer kaybetti.

Bitcoin fiyatı, Harris'in performansının Trump'a göre daha fazla beğenildiğini gösteren anketlerin etkisiyle 56 bin 99 dolara kadar düşktü. Şu sıralarda ise düne göre yüzde 1,8 kayıpla 56 bin 538 dolardan işlem görmekte. Ethereum fiyatı da yüzde 1,85 kayıpla 2333,84 dolar seviyesinde.

Harris'in Trump karşısındaki performansı ve kripto para fiyatlarının gerilemesi Coinbase, Microstrategy gibi kripto şirketlerinin hisselerinin değer kaybetmesine de yol açtı.