  1. Ekonomim
  2. Kripto Para
  3. Hazine Bakanı açıkladı: ABD, stratejik rezerv için kripto planı yapıyor
Takip Et

Hazine Bakanı açıkladı: ABD, stratejik rezerv için kripto planı yapıyor

Bessent, ABD stratejik rezervi için kripto para biriminin nasıl elde edileceğine dair planların tartışılacağını söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hazine Bakanı açıkladı: ABD, stratejik rezerv için kripto planı yapıyor
Takip Et

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, CNBC'ye verdiği demeçte, sektör liderlerinin Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump ile görüşmesinden önce, Bitcoin’i de içerecek bir ABD stratejik rezervi için kripto para biriminin nasıl elde edileceğine dair planların tartışılacağını söyledi.

Bessent, verdiği bir röportajda, ele geçirilen kripto varlıklarının önce rezerve gireceğini söyledi. Bessent, “Daha sonra rezerv için daha fazla satın alma için ileriye dönük yolun ne olduğunu göreceğiz. Bitcoin ile başlıyoruz ama bu genel bir kripto rezervi” dedi.

Kripto para piyasasında gözler Beyaz Saray'daki zirveye çevrildiKripto para piyasasında gözler Beyaz Saray'daki zirveye çevrildiKripto Para
Rusya'dan 'kripto paraları içeren stratejik rezerv' mesajıRusya'dan 'kripto paraları içeren stratejik rezerv' mesajıKripto Para
Trump'tan stratejik kripto rezervi kararı: Bitcoin yükselişe geçtiTrump'tan stratejik kripto rezervi kararı: Bitcoin yükselişe geçtiKripto Para

 

 

Kripto Para
Kadın dostu marka Binance TR, teknolojide kadın istihdamını destekliyor
Kadın dostu marka Binance TR, teknolojide kadın istihdamını destekliyor
ABD Başkanı Trump, Stratejik Bitcoin Rezervi kurulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı
Trump, Bitcoin rezervi kararını imzaladı
Rus kripto para borsası Garantex faaliyetlerini askıya aldı
Rus kripto para borsası Garantex faaliyetlerini askıya aldı
Bitcoin’de Trump etkisi: Dalgalanma sürüyor
Bitcoin’de Trump etkisi: Dalgalanma sürüyor
Kripto para piyasasında gözler Beyaz Saray'daki zirveye çevrildi
Kripto para piyasasında gözler Beyaz Saray'daki zirveye çevrildi
Rusya'dan 'kripto paraları içeren stratejik rezerv' mesajı
Rusya'dan 'kripto paraları içeren stratejik rezerv' mesajı