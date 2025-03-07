Hazine Bakanı açıkladı: ABD, stratejik rezerv için kripto planı yapıyor

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, CNBC'ye verdiği demeçte, sektör liderlerinin Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump ile görüşmesinden önce, Bitcoin’i de içerecek bir ABD stratejik rezervi için kripto para biriminin nasıl elde edileceğine dair planların tartışılacağını söyledi.

Bessent, verdiği bir röportajda, ele geçirilen kripto varlıklarının önce rezerve gireceğini söyledi. Bessent, “Daha sonra rezerv için daha fazla satın alma için ileriye dönük yolun ne olduğunu göreceğiz. Bitcoin ile başlıyoruz ama bu genel bir kripto rezervi” dedi.