Hazine Bakanlığı'na DOGE davası!

ABD Hazine Bakanlığı, iş insanı Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanına (DOGE) "ödeme sistemi verilerine erişim yetkisi" verdiği gerekçesiyle mahkemeye verildi.

Hizmet Çalışanları Uluslararası Sendikası (SEIU), Emekli Amerikalılar Birliği (ARA) ve Amerikan Hükümet Çalışanları Federasyonu (AFGE), başkent Washington DC'deki federal mahkemeye dava dilekçesini sundu.

Dilekçede "DOGE ile bağlantılı kişilere, belirsiz süre için tam ve kesintisiz erişim sağlanması, emekliler, vergi mükellefleri, federal çalışanlar, şirketler başta olmak üzere toplumun her kesimine ait bilgilerin federal yasa kapsamında korunacağına dair hiçbir güvenceye sahip olmadığı anlamına gelir." ifadeleri yer aldı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, hassas verilere erişim sağlanmaması için çalışan yetkililere karşı "cezai önlem" aldığı ileri sürülen dilekçede, kişilerin mahremiyetine yönelik müdahale boyutunun çok büyük olduğu belirtildi.

DOGE'nin hassas bilgilere erişiminin, Donald Trump yönetiminin federal hükümet harcamalarını azaltma hedefini destekleyeceği savunuluyor.

Amerikalı iş insanı ve X sosyal medya platformunun da sahibi Elon Musk'ın başında olduğu DOGE'nin, Sosyal Güvenlik Kurumu ve federal sağlık hizmetleri Medicare'in müşteri ödeme sistemleri de dahil Hazine Bakanlığının hassas verilerine erişim sağladığı kaydediliyor.

ABD Senato azınlık lideri Chuck Schumer, dün DOGE'ye verilen söz konusu yetkinin kaldırılması çağrısında bulunarak aksi takdirde Kongre'nin harekete geçeceği uyarısında bulunmuştu.