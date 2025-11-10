Hükümetin açılacağı umudu kripto varlıkları yükseltti

ABD Senatosu’nun 40 günlük hükümet kapanışını sona erdirmek üzere anlaşmaya vardığına dair haberlerin ardından kripto para piyasasında güçlü bir yükseliş yaşandı.

Bitcoin, yaklaşık bir haftadır ilk kez 106.000 dolar seviyesinin üzerini gördü ve 106.614,90 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda ise düne göre yüzde 1,3 artışla 105,862 dolardan işlem görüyor.

Ethereum da 3.653 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda yüzde 0,8 artışla 3067,84 dolardan karşılık buluyor.

Yükselişe rağmen Bitcoin, ekim başındaki 126.000 doların üzerindeki rekor seviyesinin hala yüzde 15 gerisinde bulunuyor. Ethereum ise riskli varlıklardan uzaklaşan yatırımcıların etkisiyle daha fazla değer kaybetti.