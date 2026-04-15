Hürmüz Boğazı’ndaki aksama Bitcoin’i baskılıyor

The Wall Street Journal’ın haberine göre, ABD’nin İran limanlarına yönelik ablukası tamamen uygulamaya konuldu ve sekiz petrol tankeri ABD kuvvetlerinin yönlendirmesine uyarak rotasını değiştirdi.

Ancak Başkan Donald Trump, Fox Business’a verdiği röportajda savaşın bitmeye çok yakın olduğunu ve İran’ın bir anlaşma yapmayı çok ciddi şekilde istediğini düşündüğünü söyledi. Çatışmaya ilişkin belirsizlik, yatırımcıları kripto paralar da dâhil olmak üzere riskli varlıklar konusunda temkinli bırakıyor.

Bitcoin şu sıralarda %0,61 düşüşle 73.671,68 dolarda.