Hürmüz gerilimi Bitcoin'i aşağı çekti

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Bitcoin, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik beklentilerin zayıflaması ve yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasıyla geriledi.

Bitcoin şu sıralarda yüzde 0,13 kayıpla 64 bin dolar ve ethereum yüzde 0,15 düşşüşle bin 876 dolarda.

Hürmüz anlaşmazlığı risk iştahını baskıladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşına ilişkin tazminat talebinde bulunması, Tahran'ın boğazın yeniden açılması için kendi tazminat şartlarını ortaya koymasının ardından taraflar arasındaki anlaşmazlığı derinleştirdi.

Hürmüz konusunda ilerleme sağlanamaması petrol fiyatlarını yukarı çekerken, yüksek enerji maliyetlerinin enflasyon baskısını artırabileceği ve Fed'in faiz artırım ihtimalini güçlendirebileceği beklentisi risk iştahını olumsuz etkiledi.

Tickmill Group'tan Patrick Munnelly, petrol fiyatlarındaki yükselişin çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verileri öncesinde piyasalardaki endişeyi artırdığını belirtti.

Bitcoin ETF'lerinden 145 milyon dolar çıktı

Kripto varlıklardaki zayıflığa fon çıkışları da eşlik etti. SoSoValue verilerine göre ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'lerinden 10 Ağustos'ta net 145 milyon dolar çıkış gerçekleşti. Spot Ethereum ETF'lerindeki net çıkış ise 14,59 milyon dolar oldu.

Grayscale Bitcoin Mini Trust, genel eğilimin tersine 37,06 milyon dolarla günün en yüksek Bitcoin ETF girişini kaydetti. Grayscale Ethereum Mini Trust da 8,59 milyon dolarlık girişle Ethereum ürünleri arasında ilk sırada yer aldı.