ICRYPEX kullanıcılarını dijital altın ile tanıştırıyor

ICRYPEX, yeni üyelik gerçekleştirenlere ve mevcut kullanıcılarına sunduğu imkanlara bir yenisini ekliyor. Platform, 10 Nisan’a kadar devam edecek olan ve “25.000 TL’ye Varan Dijital Altın Tether Gold Kampanyası” ile 25.000 TL’ye kadar Türkiye’de ilk kez ICRYPEX’te listelenen ve bir Tether ürünü olan dijital altın kazanma şansı sunuyor.

ICRYPEX’e yeni üye olan her yeni kullanıcı, içerisinde 25.000 TL’ye kadar Tether Gold (XAUT) olan bir adet Altın Sandığı kazanırken, KYC 1 seviye onayını gerçekleştirmeleri halinde hesaplarına bir Altın Sandığı daha tanımlanıyor. Ayrıca kullanıcılar hesaplarına tanımlı referans kodu ile ICRYPEX’e gelen her yeni üye arkadaşı için de bir adet Altın Sandığı kazanıyor. Türkiye’nin önde gelen kripto para platformlarından ICRYPEX de bu inisiyatif ile özellikle piyasaya yeni dahil olmak isteyen yatırımcılara da deneyim kazanma şansı sunuyor.

Mevcut ICRYPEX kullanıcıları, geniş bir yatırımcı kitlesine hitap eden Tether Gold ile halihazırdaki portföylerini çeşitlendirme imkanı yakalıyor. Altına endeksli bir stablecoin olan Tether Gold hem altın fiyatlarına orantılı olarak değerlenmesiyle dikkat çekiyor hem de dünya genelinde birçok kullanıcı tarafından da tercih ediliyor.

Türkiye’de ilk kez ICRYPEX tarafından listelenen Tether Gold, 2020 yılında Tether’in kurucu ve geliştirici ekibi tarafından piyasaya sürülen ve kripto ekosisteminde oldukça bilinen bir stablecoin olarak öne çıkıyor. Altın fiyatlarına paralel olarak değerlenen stablecoin, altın alıp satmak isteyen kullanıcıların kolay ve hızlı bir şekilde işlem yapmasına olanak sağlıyor. Bu sayede ICRYPEX’te işlem yapan kullanıcılar; 7/24 hızlıca dijital altın alıp satabiliyor, kolayca transfer işlemi gerçekleştirerek güvenle saklayabiliyor.