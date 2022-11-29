İflas zincirine bir halka daha eklendi

ABD merkezli kripto para kredi kuruluşu BlockFi, iflas başvurusunda bulundu.

İflas başvurusu, en büyük kripto para borsalarından FTX'in çöküşünden yaklaşık iki hafta sonra gerçekleşti.

FTX'in iflasının ardından para çekme dahil tüm işlemleri askıya alan BlockFi, şirketin yeterli likiditeye sahip olduğunu duyurmuştu.

Ancak şirket bugün New Jersey Bölgesi İflas Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Şirketin, iflas süreci başlayan FTX'le yüz milyonlarca dolarlık kredi anlaşması bulunuyordu.

BlockFi, FTX'i 275 milyon dolar ile ikinci en büyük alacaklısı olarak listelemişti.

Ayrıca BlockFi, sahip olduğu kripto paraların bir kısmının da satışını gerçekleştirdi. Şirket, bu satışlardan 238 milyon 600 bin dolar daha nakit elde etti.