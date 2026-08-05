ING'den stablecoin uyarısı: Yaygınlaşması finansal istikrarı etkileyebilir

ING Global, stablecoin piyasasının son yıllarda hızla büyüyerek 2025 yılı sonunda yaklaşık 300 milyar dolar piyasa değerine ulaştığını hazırlattı. Banka, bu büyümenin düzenleyici kurumların ve potansiyel ihraççıların ilgisini artırdığını, ancak stablecoin'lerin geleceğinin kripto ekosisteminin ötesine geçerek daha geniş ödeme sistemlerinde kullanım alanı bulup bulamayacağına bağlı olduğunu ifade etti.

ING'ye göre stablecoin'lerin yaygın bir ödeme aracı haline gelmesinde düzenleyici çerçevenin oluşturulması ve mevcut ödeme sistemleriyle birlikte çalışabilirliğin sağlanması kritik önem taşıyor. Ancak banka, hızla değişen pazarda merkez bankası dijital paraları (CBDC) ve tokenize mevduatlar gibi alternatif ödeme araçlarıyla rekabetin nasıl şekilleneceğinin belirsiz olması nedeniyle stablecoin'lerin gelecekteki büyümesini öngörmenin zor olduğunu vurguladı.

ING, stablecoin'lerin ne ölçüde beniseneceğinin henüz netleşmediğini, ancak kullanımın önemli ölçüde yaygınlaşması halinde bunun finansal istikrar, bankacılık sektörü, gelişmekte olan piyasalar ve para politikası açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini değerlendirdi.