İngiliz finans devi tahminini düşürdü: Bitcoin yıl sonunda bu rakamı görebilir

İngiltere merkezli bankanın yayımladığı notta, Bitcoin'in 2026 yılını 100 bin dolardan kapatmasının beklendiği belirtildi. Banka Aralık ayında 300 bin dolardan 150 bin dolara revize etmişti.

Bankanın son revizyonu, Ekim ayındaki piyasa çöküşünden bu yana kripto para piyasasının sürekli dalgalanmalar ve değişen risk iştahıyla karşı karşıya kaldığı bir dönemin ardından geldi. Bitcoin, New York'ta yaklaşık 67 bin 939 dolardan işlem görürken yatay seyrediyor.

Bankanın dijital varlıklar araştırmalarından sorumlu küresel başkanı Geoffrey Kendrick notunda "Önümüzdeki birkaç ayda fiyatlarda daha fazla düşüş bekliyoruz" diye yazdı.

Kendrick, borsa yatırım fonlarından (ETF) çıkan para akışlarına ve zayıflayan makroekonomik ortama dikkat çekti. Bitcoin ETF'lerindeki varlıklar, 10 Ekim'deki zirve noktasından yaklaşık 100 bin token azaldı. Açıklamada, ortalama alıcının şu anda yaklaşık 90 bin dolarlık giriş fiyatıyla zararda olduğu belirtildi.

Banka ayrıca, "makro risk ortamının giderek daha zorlu hale geldiği" uyarısında bulundu ve "ABD ekonomisi yavaşlıyor olabilir, ancak piyasalar Kevin Warsh'ın bu yılın sonlarında Fed başkanlığını devralmasına kadar daha fazla faiz indirimi beklemiyor" dedi. Açıklamada, bunun önümüzdeki aylarda kripto varlıklara yeni girişleri sınırlayabileceği belirtildi.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, 10 Ekim'deki satış dalgasından bu yana yatırımcılar ABD borsalarında işlem gören spot Bitcoin ETF'lerinden yaklaşık 8 milyar dolar çekti.

Bankanın Ether için 2026 sonu hedefi 7 bin 500 dolardan 4 bin dolara düşürüldü. İkinci en büyük kripto para birimi olan Ether, 2 bin doların altında işlem görüyor. Kendrick, fiyatın yılın ilerleyen dönemlerinde toparlanmadan önce yaklaşık bin 400 dolara kadar düşmesini bekliyor.