İngiltere, stablecoin ihraççıları için sermaye şartını düşürdü

Finansal Davranış Otoritesi, stablecoin ihraç eden şirketlerin dolaşımdaki toplam token değerinin yüzde 2'si kadar sermaye tutmasını öngören önceki teklifini yüzde 1'e indirdi.

Kurum, değişikliğin şirketlerin uluslararası alanda rekabet edebilmesini sağlayacak daha "orantılı" bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı amaçladığını belirtti.

Ödemeler ve dijital finans alanından sorumlu FCA İcra Direktörü David Geale, sektör temsilcilerinden alınan geri bildirimlerin başlangıçta belirlenen sermaye seviyesinin yüksek olduğuna işaret ettiğini söyledi. Geale, nihai kuralların sektörden sağlanan verilere dayandığını ifade etti.

FCA, sermaye şartının yanı sıra bazı diğer yükümlülükleri de hafifletti. Şirketlere belirli durumlarda stablecoinlerini bozduran müşterilere fonlarını iade etmeleri için daha fazla süre tanınırken, bazı kamuya açıklama zorunlulukları kaldırıldı.

Kripto para borsalarına yönelik işlem kuralları da piyasanın işleyişini daha iyi yansıtacak şekilde düzenlenecek.

Yeni düzenleyici rejim Ekim 2027'de yürürlüğe girecek. Stablecoinlerin büyük bölümü FCA denetiminde olacak. Ödemelerde yaygın biçimde kullanılma potansiyeline sahip sistemik stablecoinler ise İngiltere Merkez Bankasının daha sıkı düzenlemelerine tabi tutulacak.