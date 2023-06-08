İngiltere'den 'kripto' adımı: Kurallar sıkılaştırılıyor

İngiltere Mali Davranış Otoritesi'nden (FCA) yapılan açıklamada, kripto para birimleri için pazarlama kurallarının sıkılaştırılacağı belirtildi.

Kripto varlık satın alan İngiliz tüketicilerin ekim ayından itibaren ilk kez 24 saatlik bir bekleme süresine tabi olacaklarının hatırlatıldığı açıklamada, kripto alıcıları için "bir arkadaşa tavsiye et" bonuslarının da kaldırılacağı aktarıldı.

Kripto varlıkları teşvik edenlerin net risk uyarıları koymaları ve reklamların yanıltıcı olmamasını sağlamaları gerekecek.

Yeni kurallar, yabancı şirketler tarafından sunulsalar bile İngiltere’de ticareti yapılan tüm kripto ürünleri için geçerli olacak. Değiştirilemez tokenler (NFT'ler) yeni düzenlemeden muaf olacak.

Kripto yatırımları için riskler yüksek

FCA Tüketici ve Rekabet Direktörü Sheldon Mills, "Kripto satın alıp almamaya karar vermek insanlara kalmış. Ancak araştırmalar, birçok kişinin aceleyle karar verdiği için pişmanlık duyduğunu gösteriyor. Kurallarımız, insanlara bilinçli bir seçim yapmaları için zaman ve doğru risk uyarıları veriyor.” ifadesini kullandı.

Mills, "Tüketiciler, kripto paranın büyük ölçüde düzensiz ve yüksek riskli olduğunun farkında olmalı. Yatırım yapanlar tüm paralarını kaybetmeye hazır olmalı" uyarısında bulundu

İngiltere'deki kripto varlıkların ticaretinde yeni kurallar, dünyanın dört bir yanındaki finansal düzenleyicilerin kripto ürünlerini giderek daha fazla incelediği bir zamanda gelmesi dikkati çekti.

Bu hafta, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto borsası Binance ve Coinbase’a karşı çeşitli önlemler alırken, Avrupa Birliği (AB) ise kripto sektörü için bir düzenleyici paketi de onayladı.