İran, gelişmiş silah satışında kripto para seçeneğini masaya koydu

Financial Times'ın haberine göre, Ülkenin savunma sanayii ihracatından sorumlu kurumu olan ve Mindex adıyla bilinen Savunma Bakanlığı İhracat Merkezi, askeri sözleşmelerde dijital varlıklarla ödeme yapılmasına açık olduğunu duyurdu.

Tanıtım belgeleri ve ödeme koşullarına göre Mindex, kripto paranın yanı sıra takas yöntemi ve İran riyali ile ödeme seçeneklerini de müzakere edilebilir modeller arasında sunuyor. Bu yaklaşım, bir devletin stratejik askeri donanım ihracatında kripto parayı açık biçimde ödeme aracı olarak kabul etmeye hazır olduğunu ilan ettiği nadir örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

Devlete bağlı bir kuruluş olan Mindex, halihazırda 35 ülkeyle müşteri ilişkisine sahip olduğunu belirtiyor. Kurumun silah kataloğunda Emad balistik füzeleri, Shahed tipi insansız hava araçları, Shahid Soleimani sınıfı savaş gemileri ve kısa menzilli hava savunma sistemleri yer alıyor. Ayrıca küçük silahlar, roketler ve gemisavar seyir füzeleri de listede bulunuyor.

Yetkililer, söz konusu silahların bir bölümünün Orta Doğu’da İran destekli silahlı gruplar tarafından kullanıldığına dair Batılı hükümetler ve Birleşmiş Milletler raporlarında yer alan tespitlere dikkat çekiyor. İran’ın kripto para odaklı bu hamlesinin, uluslararası yaptırımlar altında savunma ihracatını sürdürme ve yeni finansman kanalları yaratma çabasının bir parçası olduğu değerlendiriliyor.