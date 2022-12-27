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Japonya, stabilkoin yasağını gevşetmeye hazırlanıyor

Japon regülatörler, stabilkoinlerin kullanımına yönelik sınırlamaların kaldırılmasını değerlendiriyorlar.

Haber Merkezi
Foreks
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Japon regülatörler Tether USDT ve USDO Coin USDC gibi stabilkoinlerin Japonya'da yerleşik yatırımcılar tarafından kullanımına uygulanan sıkı sınırlamaları gözden geçiriyorlar.

Nikkei gazetesinin haberine göre Japonya Finansal Hizmetler Servisi 2023 yılında yurt dışında çıkarılmış stabilkoinlerin yurt içinde dolaşıma sokulmasına uygulanan yasağı gevşetmeye hazırlanıyor.

Japonya yurt içi borsaların stabilkoin ticaretini kolaylaştırmalarına yönelik izni haziran ayında vermişti.