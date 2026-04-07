Jeopolitik gerilim Bitcoin’i baskıladı

Bitcoin hafif geriledi. İran’daki savaşın gidişatına ilişkin belirsizlik yatırımcıların riskli varlıklardan uzak durmasına yol açtı.

Dün 70 bin doların üzerine çıkarak 70273,25 dolar ile ayın en yüksek seviyesini gören Bitcoin, şu sıralarda düne göre yüzde 1,1 düşüşle 69050,52 dolarda.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için salı akşamına kadar verdiği süreye uyulmazsa İran’ın “bir gecede yok edileceğini” söyledi.

İran ise Trump’ın 45 günlük ateşkes önerisini reddederek kalıcı bir çatışma sonu ve yaptırımların kaldırılmasını talep etti. Jefferies ekonomisti Mohit Kumar, yatırımcıların bu süreçte “nervöz” olduğunu ve risk azaltma moduna geçtiğini belirtti.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve jeopolitik tansiyon, kripto piyasasında temkinli bir hava yaratırken, Bitcoin’in kısa vadede dalgalı seyir izleyebileceği değerlendiriliyor.

SoSoValue verilerine göre, 6 Nisan'da (ET), Bitcoin spot ETF'leri toplam 471 milyon dolarlık net giriş kaydetti; Ethereum spot ETF'leri ise toplam 120 milyon dolarlık net giriş kaydetti ve on ETF'nin hiçbirinde net çıkış görülmedi.