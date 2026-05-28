Jeopolitik gerilim Bitcoin’i vurdu: 6 haftanın en düşük seviyesi

Kripto varlık piyasalarında yaşanan satış dalgasıyla Bitcoin, yüzde 3'e yaklaşan satışlarla 73 bin doların altını test etti. Bu seviye, 14 Nisan'dan bu yana görülen en zayıf nokta olarak kaydedildi. Piyasanın en büyük ikinci varlığı olan Ether ise yüzde 4’ün üzerinde düşüşle 1.970 dolara gerileyerek son iki ayın en düşük seviyesini gördü.

Piyasalardaki bu geri çekilmenin arkasında, kriptoya özel bir gelişmeden ziyade makroekonomik faktörlerin belirleyici olduğu görülüyor.

ABD ve İran arasında devam eden savaşın enflasyonu körükleyeceği ve faiz artırımlarını tetikleyeceği endişesi yatırımcıları tedirgin ediyor.

ETF’lerde çıkışlar hızlandı

ETF çıkışları da kripto piyasasını tedirgin ediyor. Mayıs ayı başından bu yana ABD spot Bitcoin ETF'lerinden yaklaşık 1,5 milyar dolarlık net çıkış yaşandı. Dünyanın en büyüğü olan iShares Bitcoin Trust'ta gerçekleşen büyük blok satış raporları da hissiyatı olumsuz etkiledi.

Yükselen ABD tahvil faizleri ve güçlenen dolar endeksi, küresel finansal koşulları daraltırken riskli varlıklar üzerindeki baskıyı artırıyor.

Hisse senedi piyasaları yapay zeka iyimserliğiyle rekorlar kırmasına rağmen, kripto yatırımcılarının daha ihtiyatlı bir duruş sergilediği gözleniyor.

Analistler, hisse senedi piyasalarındaki yorgunluk belirtilerinin Bitcoin üzerindeki baskıyı artırdığını ifade ediyor.

"Kilit destekler kırıldı, risk aşağı yönlü"

FalconX Asya-Pasifik Türev Piyasaları Sean Nutty'ye göre, 70.000 doların orta seviyelerindeki kilit destek noktalarının kırılmasıyla, kaldıraçlı uzun pozisyonların tasfiye edildiği ve kısa vadeli risklerin aşağı yönlü kalmaya devam ettiği görülüyor.

Ortadoğu’daki barış görüşmelerinden somut bir ilerleme haberi gelene kadar, kripto varlıklardaki bu temkinli bekleyişin sürmesi bekleniyor.