JPMorgan'dan kriptolar için kritik rapor
Amerika merkezli JPMorgan tarafından yayımlanan bir rapora göre, son yaşanan bankacılık krizi, kripto para birimlerinin kendilerini kanıtlamaları için bir fırsat yarattı ve kripto paraların kendi gelecekleri için bu fırsatı iyi değerlendirmeli önemli.
JPMorgan tarafından yayımlanan bir rapora göre, Silicon Valley Bank'ın iflası ile sarsılan 'finansal' güven, kripto paralar için bir fırsat kapısı olabilir.
Son dönemlerde düzenleyici kurumlar tarafından bazı baskılara maruz kalmasına rağmen, kripto para piyasasında son yaşanan olumlu gelişmeler ve fiyat hareketleri, yatırımcıların merkeziyetsiz para birimlerine olan güvenini artırabilir.
Banka, piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan bitcoin'in altınla aynı anda yükseldiğini, çünkü her ikisinin de "felaket senaryosu" için bir önlem olarak görüldüğünü belirtiyor.
Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki analistler, bankacılık sektöründeki son sorunların "bankanın vade uyumsuzluğunun bankalardan mevduat çıkışlarına duyarlı olması nedeniyle geleneksel finansal sistemin zayıflıklarını da ortaya çıkardığını" yazdı.
Raporda, "ABD bankacılık krizi ve ABD banka mevduatlarının ABD para piyasası fonlarına yoğun kayması, kripto destekçileri tarafından kripto ekosisteminin bir kanıtı olarak görülüyor" denildi.