JPMorgan'dan kriptolar için kritik rapor

JPMorgan tarafından yayımlanan bir rapora göre, Silicon Valley Bank'ın iflası ile sarsılan 'finansal' güven, kripto paralar için bir fırsat kapısı olabilir.

Son dönemlerde düzenleyici kurumlar tarafından bazı baskılara maruz kalmasına rağmen, kripto para piyasasında son yaşanan olumlu gelişmeler ve fiyat hareketleri, yatırımcıların merkeziyetsiz para birimlerine olan güvenini artırabilir.