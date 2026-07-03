JPMorgan’dan Strategy uyarısı: Bitcoin satış politikası oynaklığı artırabilir

JPMorgan analistleri tarafından hazırlanan raporda, Michael Saylor'ın Strategy şirketinin kısa süre önce resmileştirdiği Bitcoin satış politikasının, kripto piyasalarına kaçınılabilir bir iki yönlü risk getirdiği ifade edildi. Şirketin artık hem bir alıcı hem de bir satıcı konumuna gelmiş olması nedeniyle, bu durumun Bitcoin fiyatları üzerinde gereksiz belirsizlik ve volatilite yarattığı belirtiliyor.

Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki JPMorgan analistleri, Strategy'nin gelecekteki temettü ödemeleri ve diğer finansal yükümlülükleri için gerekli olan rezervleri yeniden oluşturmak adına Bitcoin satmak yerine, hisse senedi ihraç etmesinin daha doğru bir yöntem olabileceğini öne sürüyor.

Strategy'nin BTC Monetization Program adını verdiği satış politikası, şirketin nakit rezervlerine 1 milyar 250 milyon dolara kadar kaynak sağlamasına, imtiyazlı hisse senedi temettülerini ve faiz giderlerini finanse etmesine veya sermaye yapısını optimize etmek amacıyla hisse geri alımları yapmasına olanak tanıyor. Şirket, şu anda 2 milyar 550 milyon dolarlık nakit rezervi ile yaklaşık 17 aylık temettü ve faiz giderlerini karşılayabilecek bir seviyede bulunuyor.