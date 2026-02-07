Kampanya pahalıya patladı: Yanlışlıkla 40 milyar dolarlık Bitcoin dağıtıldı

Güney Kore’de hizmet veren kripto para borsası Bithumb, kampanya esnasında yaşanan teknik hata nedeniyle kullanıcılarına yanlışlıkla 40 milyar dolardan fazla Bitcoin transfer etti. Hata nedeniyle platformda kısa süreli satış dalgası oluşurken, fiyatlarda oynaklık sert oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, meydana gelen hatanın ardından 35 dakika içinde 695 kullanıcının işlem ve para çekme yetkilerini durdurulduğu açıklandı.

2 bin won yerine 2 bin Bitcoin

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Bithumb, bir kampanya kapsamında her kullanıcıya yaklaşık 2 bin won (1,37 dolar) göndermeyi planlıyordu.

Sistemde hata oluşunca her bir kullanıcıya yaklaşık 2 bin Bitcoin transfer edildi. Toplamda 620 bin Bitcoin yanlışlıkla gönderildi.

Yüzde 99,7’si geri alındı

Bithumb, ertesi gün yayımladığı açıklamada, “Bu promosyon etkinliğinin dağıtım sürecinde yaşanan karışıklık nedeniyle müşterilerimizden içtenlikle özür dileriz” ifadelerini kullandı.

Platform, yanlışlıkla gönderilen Bitcoinlerin yüzde 99,7’sinin geri alındığını, kaybolan kısmın ise şirketin kendi varlıklarıyla karşılanacağını duyurdu.

Sert oynaklık

Şirket, bazı kullanıcıların yanlışlıkla gönderilen Bitcoin’leri satması nedeniyle fiyatlarda kısa süreli “sert oynaklık” yaşandığını kabul ederken, platforma ait grafiklerde Bitcoin fiyatının cuma gecesi kısa bir süreliğine yüzde 17 düşerek 81,1 milyon won seviyesine kadar gerilediği görüldü. Şirket, durumun beş dakika içinde kontrol altına aldığını bildirdi.

Bithumb, herhangi bir dış saldırı ya da güvenlik ihlali olmadığını vurgularken, Bitcoin de bu hafta Donald Trump’ın Kasım 2024’teki seçim zaferinin ardından kaydedilen kazançların bir kısmını sildi.