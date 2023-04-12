Karadağ’dan dijital para adımı

Karadağ Merkez Bankası (CBGC), dijital para stratejisi ile pilot uygulamasını geliştirmek üzere Ripple ile anlaşma imzaladı.

Ripple’dan yapılan açıklamada, Karadağ’ın merkez bankası dijital para birimi veya ulusal stablecoin stratejisi ve pilot programı geliştirmek için Ripple ile iş birliği yaptığı belirtildi.

Ülkede dijital para projesi ile finansal potansiyelin artırılması hedefleniyor.

Karadağ Merkez Bankası Başkanı Radoje Zugi konuya yönelik olarak, “Güncel ulusal bankacılık trendlerini takip etmeye kararlı bir merkez bankası olarak CBGC, etkin bir finansal sistemin sürdürülmesini aktif bir şekilde sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.